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Бельгия заморозила 50 млрд евро российских активов

Фото: в Бельгии заморожено 50 млрд евро российских денег (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Бельгия заморозила 50,5 млрд евро средств, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам, которые попали под финансовые санкции после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание De Morgen.

Сумма в 50,5 млрд евро включает в себя все виды финансовых активов, таких как деньги и акции, которые находятся в Бельгии и принадлежат 1229 людям и 110 другим организациям. Это российские политики, олигархи, банки и компании, которые были подвергнуты финансовым санкциям. Некоторые из них были введены после оккупации Россией Крымского полуострова в 2014 году, но большинство было введено после вторжения в Украину в феврале.

Фрэнсис Адинс, представитель FPS Finance, не стал уточнять, у каких лиц или компаний, находящихся под санкциями, заморожены самые большие суммы. "Все, что мы можем сказать об этом, это то, что в последней волне санкций мы нашли имена, активы которых были заморожены", - сказал он.

Последние пакеты санкций добавили в список несколько банков, таких как Сбербанк, крупнейший российский банк, и Банк ВТБ, один из крупнейших банков в России, крупнейшим акционером которого является государство.

Напомним, Украина рассчитывает получить сотни миллиардов долларов средств России, замороженных на Западе после вторжения в Украину. Это может произойти за 7-8 месяцев.

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Бельгия