Бельгия закупит до 30 новых вертолетов из-за войны в Украине, - Brussels Time

Бельгия решила нарастить свой военный потенциал закупив новые вертолеты. Это происходит из-за российского вторжения в Украину и требования НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brussels Time .

"Мы приобретем 15 легких вертолетов достаточно быстро. Этот тип вертолетов по сути предназначен для наземной поддержки наших операций, медицинской эвакуации и поддержки операций сил специального назначения", - заявил генерал-лейтенант Фредерик Гетинк.

Бельгия планирует приобрести менее дорогие вертолеты, которые оборудованы для поисковых операций. Также планируется сохранить армейские NH90, оснащены высокими технологиями и большим количеством радаров для морской поддержки. Также планируется закупка тяжелых транспортных вертолетов для развертывания спецподразделений.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил, что приоритетом будет закупка европейского оборудования для создания заказа бельгийским компаниям. Однако не исключается закупка техники в США.