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Бельгия закрывает порты для кораблей под российским флагом

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Бельгия, Воскресенье 17 апреля 2022 02:27
Бельгия закрывает порты для кораблей под российским флагом Фото: Бельгия прекращает обслуживать российские корабли (portofantwerp.com)
Автор: Роман Мирончук

С 17 апреля порты Бельгии прекращают обслуживание коммерческих кораблей под российским флагом. При этом для некоторых судов будут исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление крупного бельгийского порта Антверпен.

"На основании правил Евросоюза составлена дорожная карта по запрету захода судов под российским флагом в бельгийские порты", - говорится в сообщении.

Разрешения на обслуживание в бельгийских портах получат только те корабли, которые следуют в конкретные порты, в определенное время и для перевозки товаров, указанных в разрешении.

Власти бельгийских портов несут ответственность за последующие действия. Для каждого из разрешенных российских судов, прибывающих в порт, будут повторно запрашивать подтверждение разрешенного груза.

Товары, которые могут быть доставлены в европейские порты, - это природный газ, нефть, уголь и другие виды твердого ископаемого топлива, все фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты (например, пшеница), удобрения и гуманитарная помощь.

Данные правила будут действовать до 10 августа 2022 года.

Напомним, Украина вместе с союзниками отслеживает движение танкеров с российской нефтью.

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