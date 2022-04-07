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Бельгия заблокировала российские активы почти на 200 млрд евро

Порт Зебрюгге (Фото: portofzeebrugge.be)
Автор: Константин Широкун

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем сообщил, что правительство заблокировало российские финансовые операции на сумму 196,4 млрд евро. Федеральное правительство Бельгии также заморозило активы на сумму 2,7 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brussels Times.

Активы в размере 2,7 млрд евро от 877 физических и 62 юридических лиц, включенных в список финансовых санкций ЕС, в настоящее время находятся в распоряжении федерального правительства Бельгии.

Сотрудники бельгийской таможни работают над тем, чтобы их товары не отправились в Россию. В бельгийских портах был проверен 23 191 контейнер, 20 601 из них вскоре были выпущены. Задержаны три контейнера с предметами роскоши, направляющимися в Россию.

В порту Зебрюгге также изъято 1000 автомобилей премиум-класса, предназначенных для продажи в России. Большая часть заблокированных активов — это товары, которые были приобретены российскими покупателями до введения санкций. Наиболее значительная часть заблокированных активов, почти 197 миллиардов евро финансовых транзакций, является частью усилий ЕС по ограничению доступа России к международным финансовым рынкам.

Согласно данным, опубликованным Национальным банком Бельгии, в период с 2017 по 2019 год импорт российских товаров составлял в среднем 1,5% бельгийского ВВП. Импорт российских товаров в Бельгию оценивается примерно в 6,7 млрд евро в год.

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