Бельгия заблокировала российские активы почти на 200 млрд евро

Активы в размере 2,7 млрд евро от 877 физических и 62 юридических лиц, включенных в список финансовых санкций ЕС, в настоящее время находятся в распоряжении федерального правительства Бельгии.

Сотрудники бельгийской таможни работают над тем, чтобы их товары не отправились в Россию. В бельгийских портах был проверен 23 191 контейнер, 20 601 из них вскоре были выпущены. Задержаны три контейнера с предметами роскоши, направляющимися в Россию.

В порту Зебрюгге также изъято 1000 автомобилей премиум-класса, предназначенных для продажи в России. Большая часть заблокированных активов — это товары, которые были приобретены российскими покупателями до введения санкций. Наиболее значительная часть заблокированных активов, почти 197 миллиардов евро финансовых транзакций, является частью усилий ЕС по ограничению доступа России к международным финансовым рынкам.

Согласно данным, опубликованным Национальным банком Бельгии, в период с 2017 по 2019 год импорт российских товаров составлял в среднем 1,5% бельгийского ВВП. Импорт российских товаров в Бельгию оценивается примерно в 6,7 млрд евро в год.