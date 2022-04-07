Бельгія заблокувала російські активи майже на 200 млрд євро

Активи в розмірі 2,7 млрд євро від 877 фізичних і 62 юридичних осіб, включених до списку фінансових санкцій ЄС, зараз знаходяться в розпорядженні федерального уряду Бельгії.

Співробітники бельгійської митниці працюють над тим, щоб їхні товари не відправилися в Росію. У бельгійських портах був перевірений 23 191 контейнер, 20 601 з них незабаром були випущені. Затримано три контейнери з предметами розкоші, що прямують до Росії.

У порту Зебрюгге також вилучено 1000 автомобілів преміум-класу, призначених для продажу в Росії. Велика частина заблокованих активів - це товари, які були придбані російськими покупцями до введення санкцій. Найбільш значна частина заблокованих активів, майже 197 мільярдів євро фінансових транзакцій, є частиною зусиль ЄС щодо обмеження доступу Росії до міжнародних фінансових ринків.

Згідно з даними, опублікованими Національним банком Бельгії, в період з 2017 по 2019 рік імпорт російських товарів становив в середньому 1,5% бельгійського ВВП. Імпорт російських товарів до Бельгії оцінюється приблизно в 6,7 млрд євро на рік.