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Бельгия выделяет Украине 500 млн евро помощи и возвращает посольство в Киев

Посольство Бельгии в Украине (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что вскоре возобновит работу посольство страны в Киеве, которое было закрыто в марте по соображениям безопасности. Также Бельгия готовит новый пакет помощи в размере 500 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times.

После встречи Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Вильмес подтвердила, что МИД Бельгии готовится к открытию посольства в Киеве. Кроме того, Бельгия анонсировала выделение третьего транша в размере 500 млн евро в Европейский фонд мира.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердила поддержку Бельгией пятого пакета санкций против России и Беларуси и призвала ожидать следующей серии санкций уже в ближайшее время.

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Бельгия