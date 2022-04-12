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Бельгія виділяє Україні 500 млн євро допомоги і повертає посольство до Києва

Посольство Бельгії в Україні (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес заявила, що незабаром відновить роботу посольство країни в Києві, яке було закрито в березні з міркувань безпеки. Також Бельгія готує новий пакет допомоги у розмірі 500 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times.

Після зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі Вільмес підтвердила, що МЗС Бельгії готується до відкриття посольства в Києві. Крім того, Бельгія анонсувала виділення третього траншу в розмірі 500 млн євро до європейського фонду миру.

Глава зовнішньополітичного відомства також підтвердила підтримку Бельгією п'ятого пакета санкцій проти Росії й Білорусі та закликала очікувати наступної серії санкцій вже найближчим часом.

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Бельгия