Бельгия ввела сбор для журналистов за проверку безопасности

За проверку каждого журналиста нужно заплатить по 100 евро в год

Бельгийские власти ввели сбор для работников средств массовой информации (СМИ) в размере 50 евро на каждые полгода за прохождение проверки безопасности. Об этом сообщает издание Euractiv.

Сообщается, что Европейский совет опубликовал инструкцию по аккредитации на плановый саммит Евросоюза в Брюсселе 18 октября, в которой говорится о новом сборе. В частности, для журналистов, которые имеют бельгийское гражданство, предусматривается взнос в 50 евро за каждого человека, который будет проходить проверку безопасности. Результаты такой проверки действительны в течение шести месяцев.

Также сообщается, что счет на оплату сбора будет направлен работодателю при аккредитации или самому журналисту, если у властей нет банковских данных его СМИ. В Европейском совете отмечают, что данная норма обязательна к исполнению.

Отметим, в Брюсселе живут и работают порядка 1,4 тыс. иностранных журналистов, которые освещают деятельность институтов Евросоюза. Работники СМИ с небельгийским гражданством не попадают под действие этого сбора.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Вервье (Бельгия) мужчина в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле.