Бельгія ввела збір для журналістів за перевірку безпеки

За перевірку кожного журналіста потрібно заплатити по 100 євро на рік

Бельгійська влада ввела збір для працівників засобів масової інформації (ЗМІ) в розмірі 50 євро на кожні півроку за проходження перевірки безпеки. Про це повідомляє видання Euractiv.

Повідомляється, що Європейська рада опублікувала інструкцію по акредитації на плановий саміт Євросоюзу в Брюсселі 18 жовтня, в якій йдеться про новий збір. Зокрема, для журналістів, які мають бельгійське громадянство, передбачається внесок у 50 євро за кожну особу, яка буде проходити перевірку безпеки. Результати такої перевірки дійсні протягом шести місяців.

Також повідомляється, що рахунок на оплату збору буде спрямовано роботодавцю при акредитації або самому журналісту, якщо у влади немає банківських даних його ЗМІ. В Європейській раді відзначають, що дана норма є обов'язковою до виконання.

Відзначимо, в Брюсселі живуть і працюють близько 1,4 тис. іноземних журналістів, які висвітлюють діяльність інститутів Євросоюзу. Працівники ЗМІ з небельгийским громадянством не потрапляють під дію цього збору.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в місті Верв'ю (Бельгія) чоловік у поясі з вибухівкою підірвав себе на футбольному полі.