Бельгия ввела новые ограничения для туристов

В Бельгии ужесточили правила для туристов, которые въезжают в страну на автобусе или поезде. До этого такие правила применялись только для путешественников, направлявшихся в Бельгию на самолете или морском транспорте.

Об этом сообщает RTBF.

По словам министра внутренних дел Бельгии Аннелиса Верлиндена, новые правила были введены для путешественников, следующих из стран, не входящих в ЕС и странами Шенгенской зоны. Кроме того, они касаются людей, которые приезжают из Великобритании, где обнаружили более заразный вариант коронавируса.

Таким образом, на путешественников, въезжающих автобусом или поездом, распространяется: обязанность заполнить "форму локатора пассажиров", независимо от продолжительности пребывания за границей или запланированного пребывания в Бельгии; и обязанность представить отрицательный тест ПЦР.

Отмечается, что последнее правило предыдущего теста ПЦР касается только путешественников, приезжающих из красной зоны (за пределами ЕС и за пределами Шенгенской зоны) и не имеют постоянного места жительства в Бельгии.

Напомним, в Бельгии продолжат карантинные ограничения, введены 2 ноября в связи с второй волной коронавируса, до 1 марта.

Также правительство Бельгии рассматривает возможность проведения вакцинации населения от коронавируса не двумя, а одной дозой.