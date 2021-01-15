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Бельгія ввела нові обмеження для туристів

Автор: Андрій Козловський

У Бельгії посилили правила для туристів, які в'їжджають в країну на автобусі та потязі. До цього такі правила застосовувались тільки для мандрівників, які прямували в Бельгію на літаку чи морському транспорті.

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Про це повідомляє RTBF.

За словами міністра внутрішніх справ Бельгії Аннеліса Верліндена, нові правила були введені для мандрівників, які прямують з країн, що не входять до ЄС та не є країнами Шенгенської зони. Крім того, вони стосуються людей, які приїжджають із Великої Британії, де виявили більш заразний варіант коронавірусу.

Таким чином, на мандрівників, які в'їжджають автобусом чи поїздом, поширюється: обов'язок заповнити "форму локатора пасажирів", незалежно від тривалості перебування за кордоном або запланованого перебування в Бельгії; та обов'язок представити негативний тест ПЛР.

Зазначається, що останнє правило стосується лише мандрівників, які приїжджають із червоної зони (за межами ЄС та за межами Шенгенської зони) і не мають постійного місця проживання в Бельгії.

Нагадаємо, у Бельгії продовжать карантинні обмеження, введені 2 листопада у зв'язку з другою хвилею коронавірусу, до 1 березня.

Також уряд Бельгії розглядає можливість проведення вакцинації населення від коронавірусу не двома, а однією дозою.

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