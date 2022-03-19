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Бельгія через війну Росії проти України вирішила не відмовлятися від АЕС

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Бельгія, Субота 19 березня 2022 05:17
Бельгія через війну Росії проти України вирішила не відмовлятися від АЕС Фото: Федеральний парламент Бельгії (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Влада Бельгії прийняла рішення поки що не відмовлятися від ядерної енергетики, і використовувати АЕС ще десять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо в Twitter.

Поетапну відмову від ядерної енергетики планувалося почати з 2025 року. Тепер все переноситься на 10 років.

"Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років. У той же час ми прискорюємо перехід на відновлювані джерела енергії. Це найкращий шлях до нашої енергетичної незалежності", - заявив Александер де Кроо.

Зазначимо, що російська агресія в Україні стала причиною зростання світових цін на енергоресурси. Також цьому підштовхнули заяви Заходу відмовитися від покупки російської нафти і газу.

Нагадаємо, ціни на бензин в Україні впадуть оскільки на цьому тижні Верховна Рада підтримала ідею уряду скасувати акциз на паливо і знизити ставку ПДВ з 20% до 7%.

Ми також писали про те, що український персонал продовжує працювати на захопленій російськими військовими Запорізький АЕС.

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