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Бельгія вивчає можливість передачі Україні винищувачів F-16, - прем'єр

Фото: винищувач F-16 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Бельгія розглядає можливість передачі Україні свої винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Бельгії Александера Де Кроо в ефірі VRT.

"Ми звернулися до Міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації наших літаків", - сказав Де Кроо.

За його словами, питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.

"Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов'язково повинні це розглянути", - зазначив прем'єр Бельгії.

Де Кроо також додав, що українські пілоти літаки могли б використовувати не обов'язково для виконання бойових завдань, а для тренувань.

"Може статися так, що Україна використовуватиме бельгійські літаки лише для тренувань. Тоді вимоги будуть іншими", - пояснив він.

Винищувачі F-16 для України

Низка країн Європи в рамках авіаційної коаліції погодилися провести навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.

Після візиту президента Володимира Зеленського до Європи стало відомо, що Нідерланди, Данія і Норвегія погодилися надати Україні щонайменше 61 винищувач.

За даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.

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