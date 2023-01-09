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Бельгия не откажется от ядерной энергетики из-за войны РФ против Украины

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Бельгия, Понедельник 09 января 2023 22:57
Бельгия не откажется от ядерной энергетики из-за войны РФ против Украины Фото: Бельгия продлит срок использования двух ядерных реакторов еще на 10 лет (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Бельгия достигла соглашения с французской энергетической компанией Engie о продлении срока эксплуатации двух ядерных реакторов на 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня, 9 января, Бельгия отменила план выхода из ядерной энергетики в 2025 году и изменила энергетическую стратегию из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Последние из семи реакторов Бельгии - реакторы Doel 4 и Tihange 3 должны были навсегда закрыться в 2025 году, однако будут перезапущены в ноябре 2026 года после необходимых работ и будут продолжать работать в течение 10 лет.

Вторжение России в Украину вынудило правительство пересмотреть планы по большему использованию природного газа. Оператор электрической сети Бельгии предупредил, что без ядерной поддержки Бельгия столкнется со значительным дефицитом энергетики зимой 2026-2027 годов.

Напомним, в условиях нынешнего энергетического кризиса Германия продлила эксплуатацию трех последних АЭС до весны следующего года.

В свою очередь Британия, чтобы уменьшить зависимость от России, открывает фонд ядерного топлива.

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