Бельгия не откажется от ядерной энергетики из-за войны РФ против Украины

Бельгия достигла соглашения с французской энергетической компанией Engie о продлении срока эксплуатации двух ядерных реакторов на 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня, 9 января, Бельгия отменила план выхода из ядерной энергетики в 2025 году и изменила энергетическую стратегию из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Последние из семи реакторов Бельгии - реакторы Doel 4 и Tihange 3 должны были навсегда закрыться в 2025 году, однако будут перезапущены в ноябре 2026 года после необходимых работ и будут продолжать работать в течение 10 лет.