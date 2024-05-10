Бельгія виділить ще 9 млн євро на енергетичну інфраструктуру України

"Сотні тисяч людей залежать від цих електростанцій у плані опалення, приготування їжі та прання", - заявила вона.

Кошти будуть спрямовані Програмі розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), яка спеціалізується на економічному розвитку. ПРООН першою поставила Україні нові генератори після початку війни. Відтоді вона створила систему швидкої закупівлі запасних частин і постачання нового обладнання для відновлення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури.

"Енергетична інфраструктура України є застарілою і дуже централізованою, що робить її дуже вразливою для атак російських ракет. Саме тому ПРООН приділяє особливу увагу стійким, децентралізованим джерелам енергії, таким як сонячні батареї, щоб руйнування одного об'єкта не призвело до негайного вимкнення електроенергії для сотень тисяч людей", - заявила Геннес.

Вона зазначила, що через ООН Бельгія допоможе відновити енергетичну інфраструктуру навколо міста Харкова, яке наразі щодня зазнає обстрілу з боку російської армії.

"Разом із військовою підтримкою це допоможе зміцнити стійкість України", - наголосила вона.