Бельгия выделит еще 9 млн евро на энергетическую инфраструктуру Украины

Бельгия выделит еще 9 миллионов евро в качестве помощи для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры в Украине. Эта сумма является частью нового пакета мер поддержки Украины.
Об этом заявила министр по сотрудничеству в целях развития Бельгии Каролин Геннес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Libre.
"Сотни тысяч людей зависят от этих электростанций в плане отопления, приготовления пищи и стирки", - заявила она.
Средства будут направлены Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), которая специализируется на экономическом развитии. ПРООН первой поставила Украине новые генераторы после начала войны. С тех пор она создала систему быстрой закупки запасных частей и поставки нового оборудования для восстановления поврежденной и разрушенной инфраструктуры.
"Энергетическая инфраструктура Украины является устаревшей и очень централизованной, что делает ее весьма уязвимой для атак российских ракет. Именно поэтому ПРООН уделяет особое внимание устойчивым, децентрализованным источникам энергии, таким как солнечные батареи, чтобы разрушение одного объекта не привело к немедленному отключению электроэнергии для сотен тысяч людей", - заявила Геннес.
Она отметила, что через ООН Бельгия поможет восстановить энергетическую инфраструктуру вокруг города Харькова, который сейчас ежедневно подвергается обстрелам со стороны российской армии.
"Вместе с военной поддержкой это поможет укрепить устойчивость Украины", - подчеркнула она.
Бельгия предоставила Украине военную помощь на сумму более 611 млн евро в 2024 году. Помимо этого Украина получила гуманитарную помощь на сумму более 100 млн евро.
Бельгия передаст Украине истребители F-16 в 2024 году. Отмечается, что финансирование поставок истребителей должно осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков.
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