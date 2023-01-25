Бельгія виділить новий пакет військової допомоги Україні, але без танків, - Міноборони

Найближчої п'ятниці міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер запропонує уряду виділити Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть системи ППО та протитанкова зброя, а також боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.
Дедондер зазначила, що такі танки можна було придбати для України, проте зараз бельгійські компанії ставлять на них "необґрунтовану" ціну - 500 тисяч євро.
Як відомо, сьогодні Німеччина офіційно підтвердила свої наміри надіслати сучасні німецькі танки Leopard 2 до України.
Варто зазначити, що окрім Німеччини низка європейських країн обіцяє надати такі танки Києву. Танкова коаліція налічує кілька країн, які вже готові відправити техніку.
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