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Бельгия выделит новый пакет военной помощи Украине, но без танков, - Минобороны

Фото: Бельгия выделит новый пакет военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ближайшую пятницу министр обороны Бельгии Людивин Дедондер предложит правительству выделить Украине новый пакет военной помощи. В него войдут системы ПВО и противотанковое оружие, а также боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

Дедондер отметила, что такие танки можно было приобрести для Украины, однако в настоящий момент бельгийские компании ставят на них "необоснованную" цену в 500 тысяч евро.

Как известно, сегодня Германия официально подтвердила свои намерения отправить современные немецкие танки Leopard 2 в Украину.

Стоит отметить, что помимо Германии ряд европейских страны обещают предоставить такие танки Киеву. Танковая коалиция насчитывает несколько стран, которые уже готовы отправить технику.

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