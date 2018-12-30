Бельгия в СБ ООН сосредоточит усилия на предотвращении конфликтов

Бельгия займет с 1 января 2019 года позицию непостоянного члена Совета Безопасности
Бельгия в Совете Безопасности ООН сосредоточит усилия на развитии многостороннего консенсуса, укреплении мира и предотвращении конфликтов путем переговоров. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на сообщение в Twitter министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса.
Так, данное заявление успело получить широкую трактовку в бельгийской прессе.
“После долгой и увлекательной подготовки, мы готовы начать наш мандат СБ ООН как конструктивный, открытый и надежный партнер для поиска коллективных ответов на международные проблемы: "строя консенсус, действовать для мира“, - говорится в сообщении.
#BelgiumUNSC— didier reynders (@dreynders) December 29, 2018
After a long & exciting preparation, we're ready to start our mandate @ #UNSC as constructive, open & trustworthy partner in pursuit of collective answers to international issues: “building consensus, acting for peace” #multilateralism
https://t.co/RsJjws48ey pic.twitter.com/OXDoyOLTvs
Напомним, ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Германии Гайко Маас требует проведение коренных реформ структур Организации Объединенных Наций, прежде всего Совета Безопасности ООН.
Так, Германию поддерживают Япония, Бразилия и Индия. Они выступают за реформу (в частности расширения) Совета Безопасности ООН. Впрочем, для проведения реформ нужно две трети голосов 193 стран-членов ООН в том числе и 5 постоянных членов Совбеза - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, - которые имеют право вето.