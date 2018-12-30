Бельгия в СБ ООН сосредоточит усилия на предотвращении конфликтов

Фото: ООН (un.org)

Бельгия займет с 1 января 2019 года позицию непостоянного члена Совета Безопасности

Бельгия в Совете Безопасности ООН сосредоточит усилия на развитии многостороннего консенсуса, укреплении мира и предотвращении конфликтов путем переговоров. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на сообщение в Twitter министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса.

Так, данное заявление успело получить широкую трактовку в бельгийской прессе.

“После долгой и увлекательной подготовки, мы готовы начать наш мандат СБ ООН как конструктивный, открытый и надежный партнер для поиска коллективных ответов на международные проблемы: "строя консенсус, действовать для мира“, - говорится в сообщении.

#BelgiumUNSC

After a long & exciting preparation, we're ready to start our mandate @ #UNSC as constructive, open & trustworthy partner in pursuit of collective answers to international issues: “building consensus, acting for peace” #multilateralism



https://t.co/RsJjws48ey pic.twitter.com/OXDoyOLTvs — didier reynders (@dreynders) December 29, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Германии Гайко Маас требует проведение коренных реформ структур Организации Объединенных Наций, прежде всего Совета Безопасности ООН.

Так, Германию поддерживают Япония, Бразилия и Индия. Они выступают за реформу (в частности расширения) Совета Безопасности ООН. Впрочем, для проведения реформ нужно две трети голосов 193 стран-членов ООН в том числе и 5 постоянных членов Совбеза - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, - которые имеют право вето.