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Бельгия в СБ ООН сосредоточит усилия на предотвращении конфликтов

Новости » Политика    30.12.2018 - 07:33
Бельгия в СБ ООН сосредоточит усилия на предотвращении конфликтов
Фото: ООН (un.org)

Бельгия займет с 1 января 2019 года позицию непостоянного члена Совета Безопасности

Бельгия в Совете Безопасности ООН сосредоточит усилия на развитии многостороннего консенсуса, укреплении мира и предотвращении конфликтов путем переговоров. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на сообщение в Twitter министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса.

Так, данное заявление успело получить широкую трактовку в бельгийской прессе.

“После долгой и увлекательной подготовки, мы готовы начать наш мандат СБ ООН как конструктивный, открытый и надежный партнер для поиска коллективных ответов на международные проблемы: "строя консенсус, действовать для мира“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Германии Гайко Маас требует проведение коренных реформ структур Организации Объединенных Наций, прежде всего Совета Безопасности ООН.

Так, Германию поддерживают Япония, Бразилия и Индия. Они выступают за реформу (в частности расширения) Совета Безопасности ООН. Впрочем, для проведения реформ нужно две трети голосов 193 стран-членов ООН в том числе и 5 постоянных членов Совбеза - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, - которые имеют право вето.

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