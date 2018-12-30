Бельгія у РБ ООН зосередить зусилля на запобіганні конфліктам

Фото: ООН (un.org)

Бельгія посяде з 1 січня 2019 року позицію непостійного члена Ради Безпеки

Бельгія у Раді Безпеки ООН зосередить зусилля на розбудові багатостороннього консенсусу, зміцненні миру та запобіганні конфліктам шляхом переговорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Twitter міністра закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерса.

Так, дана заява встигла отримати широке трактування у бельгійській пресі.

“Після довгої та захоплюючої підготовки, ми готові разпочати наш мандат у РБ ООН як конструктивний, відкритий та надійний партнер для пошуку колективних відповідей на міжнародні проблеми: "будуючи консенсус, діяти для миру“, - йдеться у повідомленні.

#BelgiumUNSC

After a long & exciting preparation, we’re ready to start our mandate @ #UNSC as constructive, open & trustworthy partner in pursuit of collective answers to international issues: “building consensus, acting for peace” #multilateralism



https://t.co/RsJjws48ey pic.twitter.com/OXDoyOLTvs — didier reynders (@dreynders) December 29, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вимагає проведення докорінних реформ структур Організації Об'єднаних Націй, насамперед Ради Безпеки ООН.

Так, Німеччину підтримують Японія, Бразилія та Індія. Вони виступають за реформу (зокрема розширення) Ради Безпеки ООН. Утім, для проведення реформ потрібно дві третини голосів 193 країн-членів ООН у тому числі й 5 постійних членів Радбезу - США, Росія, Китай, Великобританія та Франція, - котрі мають право вето.