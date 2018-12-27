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Німеччина вимагає проведення структурних реформ у Радбезі ООН

Новини » Політика    27.12.2018 - 15:46
Німеччина вимагає проведення структурних реформ у Радбезі ООН
Фото: Гайко Маас (facebook.com/heiko.maas.98)

За словами Мааса, нинішній склад Радбезу ООН "не відповідає викликам часу"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вимагає проведення докорінних реформ структур Організації Об'єднаних Націй, насамперед Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю глави МЗС Німеччини виданню DW.

За словами Мааса, нинішній склад Радбезу ООН "не відповідає викликам часу".

 "Я вважаю, що розподіл сил у світі має бути значно краще відображено, ніж це є тепер", - сказав він.

Маас відзначив, що у цьому Німеччину підтримують Японія, Бразилія та Індія. Вони виступають за реформу (зокрема розширення) Ради Безпеки ООН. Утім, для проведення реформ потрібно дві третини голосів 193 країн-членів ООН у тому числі й 5 постійних членів Радбезу - США, Росія, Китай, Великобританія та Франція, - котрі мають право вето.

"Попри небажання декого з нинішніх постійних країн-членів Радбезу ООН проводити реформи, Німеччина буде й далі "невтомно виносити це питання на порядок денний", - наголосив Гайко Маас.

Нагадаємо, 29 листопада Маас також закликав до реформування Радбезу ООН. 

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія підтримує ініціативу Франції та Мексики про обмеження права вето країн-учасниць Ради безпеки ООН.

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