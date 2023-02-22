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Бельгія розслідує присутність російського шпигунського корабля у Північному морі

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Бельгія, Середа 22 лютого 2023 13:25
Бельгія розслідує присутність російського шпигунського корабля у Північному морі Фото: Бельгія розслідує російський шпигунство (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Бельгія заявила, що розслідує присутність російського шпигунського корабля в Північному морі наступного дня після того, як Нідерланди повідомили, що Росія націлилася на інфраструктуру Північного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Корабель було виявлено в бельгійському Північному морі приблизно в середині листопада минулого року, заявив міністр юстиції та Північного моря Вінсент Ван Квінкенборн у повідомленні, яке має назву "Російський шпигунський корабель біля нашого узбережжя в листопаді".

Хоча присутність російських кораблів у Північному морі не заборонена, Бельгія заявила, що уважно стежить за ситуацією у контексті війни проти України.

"Ми не знаємо точних мотивів цього російського корабля, але не будемо наївними. Особливо, якщо він поводиться підозріло поряд з нашими вітряними електростанціями, підводними газовими та інформаційними кабелями та іншою важливою інфраструктурою", - сказав Ван Квінкенборн

Агентство військової розвідки Нідерландів заявило у понеділок, що воно виявило російський корабель біля морської вітряної електростанції у Північному морі. Голландський флот та берегова охорона вивели корабель із цього району.

З початку року набув чинності бельгійський закон про морську безпеку, який дозволяє, серед іншого, вести відеоспостереження у морі за допомогою мобільних камер на дронах чи кораблях. Уряд заявляє, що використовуватиме це для моніторингу вітряних турбін і вживе необхідних заходів.

Нагадаємо, директор військової розвідки Нідерландів заявив, що Росія збирає дані про енергооб'єкти Нідерландів і може здійснити диверсії у Північному морі, щоб пошкодити систему енергопостачання.

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