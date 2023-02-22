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Бельгия расследует присутствие российского шпионского корабля в Северном море

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Бельгия, Среда 22 февраля 2023 13:25
Бельгия расследует присутствие российского шпионского корабля в Северном море Фото: Бельгия расследует российский шпионаж (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Бельгия заявила, что расследует присутствие российского шпионского корабля в Северном море, на следующий день после того, как Нидерланды сообщили, что Россия нацелилась на инфраструктуру Северного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Корабль был обнаружен в бельгийском Северном море примерно в середине ноября прошлого года, заявил министр юстиции и Северного моря Винсент Ван Куикенборн в сообщении, озаглавленном "Российский шпионский корабль у нашего побережья в ноябре".

Хотя присутствие российских кораблей в Северном море не запрещено, Бельгия заявила, что внимательно следит за ситуацией в контексте войны против Украины.

"Мы не знаем точных мотивов этого российского корабля, но не будем наивными. Особенно, если он ведет себя подозрительно рядом с нашими ветряными электростанциями, подводными газовыми и информационными кабелями и другой важной инфраструктурой", - сказал Ван Куикенборн.

Агентство военной разведки Нидерландов заявило в понедельник, что оно обнаружило российский корабль возле морской ветряной электростанции в Северном море. Голландский флот и береговая охрана вывели корабль из этого района.

С начала года вступил в силу бельгийский закон о морской безопасности, который позволяет, среди прочего, вести видеонаблюдение в море с помощью мобильных камер на дронах или кораблях. Правительство заявляет, что будет использовать это для мониторинга ветряных турбин и примет необходимые меры.

Напомним, директор военной разведки Нидерландов заявил, что Россия собирает данные об энергообъектах Нидерландов и может совершить диверсии в Северном море, чтобы повредить систему энергоснабжения.

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