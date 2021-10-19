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Бельгия пытается отменить часть санкций ЕС против Беларуси, - Bloomberg

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Бельгия, Вторник 19 октября 2021 19:36
Бельгия пытается отменить часть санкций ЕС против Беларуси, - Bloomberg Фото: Бельгия хочет ослабить санкции ЕС против Беларуси (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бельгия пытается ослабить европейские санкции против режима в Беларуси. В частности, бельгийская сторона продвигает идею отменить ограничения, наложенные на калийную промышленность Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Бельгийские дипломаты, по данным Bloomberg, обратились к другим странам ЕС с просьбой ослабить санкции против "Беларуськалия". Дипломаты утверждают, что санкции против "Беларуськалия" вызвали проблемы для европейских компаний, и призывают не накладывать ограничения на "калийный сектор".

Агентство Bloomberg узнало, что инициативу по ослаблению санкций против белорусского калия поддерживает больше, чем одна страна ЕС.

Санкции против "Беларуськалия" были введены после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет компании Ryanair, который пролетал над Беларусью, чтобы задержать оппозиционеров.

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