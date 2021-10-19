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Бельгія намагається скасувати частину санкцій ЄС проти Білорусі, - Bloomberg

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Бельгія, Вівторок 19 жовтня 2021 19:36
Бельгія намагається скасувати частину санкцій ЄС проти Білорусі, - Bloomberg Фото: Бельгія хоче послабити санкції ЄС проти Білорусі (naslovi.eu)
Автор: Дмитро Левицький

Бельгія намагається послабити європейські санкції проти режиму в Білорусі. Зокрема, бельгійська сторона просуває ідею скасувати обмеження, накладені на калійну промисловість Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Бельгійські дипломати, за даними Bloomberg, звернулися до інших країн ЄС з проханням послабити санкції проти "Білоруськалія". Дипломати стверджують, що санкції проти "Білоруськалія" викликали проблеми для європейських компаній, та закликають не накладати обмеження на "калійний сектор".

Агентство Bloomberg дізналося, що ініціативу щодо послаблення санкцій проти білоруського калію підтримує більше, ніж одна країна ЄС.

Санкції проти "Білоруськалію" були запроваджені після того, як білоруський режим примусово посадив літак компанії Ryanair, який пролітав над Білоруссю, щоб затримати опозиціонерів.

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