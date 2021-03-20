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Бельгия продолжает усиленный карантин до апреля

Новина українською → Бельгия, Суббота 20 марта 2021 05:35
Бельгия продолжает усиленный карантин до апреля Фото: флаг Бельгии (pexels)
Автор: Даша Харченко

Власти Бельгии приняли решение отложить минимум до апреля ослабление карантинных ограничений. В больницах страны с коронавирусом находится 2140 человек.

Об этом сообщает The Brussels Times.

В стране растет количество госпитализаций людей с COVID.

По словам премьер-министра Александра Де Кроо, страну ждут "несколько очень важных недель".

По мнению политика, причинами роста заболеваемости стало появление новых разновидностей коронавируса, а также то, что люди стали больше контактировать между собой.

"После года борьбы с коронавирусом мы знаем, что делать. Мы должны ограничить количество близких контактов, насколько это возможно. Это означает, что разрешения на социальные события с участием до 50 человек, и спортивные соревнования до 10 человек, что ожидались с апреля, не будет. Открытие парков развлечений также будет отложено", - сказал Де Кроо.

Также будет ограничено количество мест в поездах на главных туристических направлениях.

Работодателям рекомендовано соблюдать режим дистанционной работы.

РБК-Украина писало, что европейские авиалинии и туристический сектор готовятся ко второму "потерянному лету". В странах отмечаются новые вспышки коронавируса, от чего вводятся новые карантинные ограничения.

Напомним, с 20 марта в Киеве введен локдаун. Жесткий карантин будет действовать три недели. На этот период запрещено проведение всех массовых мероприятий, работа учреждений культуры, ТРЦ, прием посетителей в кафе и ресторанах. Ограничения коснутся и общественного транспорта.

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