Бельгія продовжує посилений карантин до квітня

Влада Бельгії прийняла рішення відкласти щонайменше до квітня послаблення карантинних обмежень. В лікарнях країни з коронавірусом перебуває 2140 осіб.

В країні зростає кількість госпіталізацій людей з COVID.

За словами прем’єр-міністра Александра Де Кроо, країну чекають "кілька дуже важливих тижнів".

На думку політика, причинами зростання захворюваності стала поява нових різновидів коронавірусу, а також те, що люди стали більше контактувати між собою.

"Після року боротьби з коронавірусом ми знаємо, що робити. Ми маємо обмежити кількість близьких контактів, наскільки це можливо. Це означає, що дозволу на соціальні події за участю до 50 осіб, і спортивні змагання до 10 осіб, що очікувалися з квітня, не буде. Відкриття парків розваг також буде відкладено", - сказав Де Кроо.

Також буде обмежена кількість місць у поїздах на головних туристичних напрямках.

Працедавцям рекомендовано дотримуватися режиму дистанційної роботи.

РБК-Україна писало, що європейські авіалінії і туристичний сектор готуються до другого "втраченого літа". У країнах відзначаються нові спалахи коронавірусу, від чого вводяться нові карантинні обмеження.

Нагадаємо, з 20 березня в Києві введений локдаун. Жорсткий карантин буде діяти три тижні. На цей період заборонено проведення всіх масових заходів, робота закладів культури, ТРЦ, прийом відвідувачів у кафе і ресторанах. Обмеження торкнуться і громадського транспорту.