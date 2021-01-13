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Бельгия продлевает жесткий карантин до 1 марта

Автор: Даша Харченко

В Бельгии продлят карантинные ограничения, введенные 2 ноября в связи со второй волной коронавируса, до 1 марта. Сначала предполагалось, что они закончатся 15 января.

Об этом сообщает The Brussels Times.

В начале ноября бельгийские власти значительно ужесточили меры по противодействию коронавирусу. Были запрещены все коллективные мероприятия и религиозные службы, ограничено количество приглашаемых гостей, закрыты бары и рестораны и прочее.

Однако, если ситуация значительно улучшится, меры могут быть смягчены раньше.

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Ранее сообщалось, что в Бельгии полиция дополнительно патрулировала для контроля за соблюдением гражданами противовирусных мероприятий на Рождество. В частности, должны были учитывать, сколько пиццы заказали на одно домохозяйство.

Также правительство Бельгии рассматривает возможность проведения вакцинации населения от коронавируса не двумя, а одной дозой. Это может позволить до лета привить все население страны.

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