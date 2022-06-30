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Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз

Фото: Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Консульство Бельгии в России прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, с 1 июля на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оператора визовых центров VFS Global.

Сообщается, что с июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи. В Посольстве Бельгии не называют причину приостановки выдачи туристических и других краткосрочных виз, также не сообщается и о сроках восстановления их оформления.

Ранее сообщалось, что Украина купила у Бельгии американские САУ M109. Ранее они стояли на вооружении бельгийской армии.

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