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Бельгія позичить свої літаки для навчання українців на F-16

П'ятниця 15 вересня 2023 16:42
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Бельгія позичить свої літаки для навчання українців на F-16 Фото: Бельгія позичить свої літаки для навчання українців на F-16 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бельгія візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках "авіаційної коаліції", очолюваної Нідерландами і Данією.

Про це заявила міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

За її словами, у 2024 році відомство надішле до Данії два літаки F-16 - двомісні навчально-тренувальні F-16B - для підвищення кваліфікації українських пілотів, а також загін із приблизно п'ятдесяти військовослужбовців, переважно технічного персоналу, який відповідатиме за розгортання літаків F-16.

Крім цього, шість українських інструкторів і чотири фахівці з планування місій пройдуть навчання в Бельгії для подальшої підготовки українських пілотів та іншого персоналу.

Найближчими тижнями Міністерство оборони Бельгії також направить групу з трьох військовослужбовців до центру підготовки українських пілотів F-16 у Данії, яка надала для цих цілей свою авіабазу Скрідструп.

Винищувачі F-16 для України

Низка країн Європи в рамках авіаційної коаліції погодилися провести навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.

Після візиту президента Володимира Зеленського до Європи стало відомо, що Нідерланди, Данія і Норвегія погодилися надати Україні щонайменше 61 винищувач.

За даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.

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