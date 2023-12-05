Бельгія підтвердила наміри передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році

Глава Міноборони України Рустем Умєров провів зустріч зі своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер. Міністри обговорили передачу Україні винищувачів F-16, підготовку пілотів та постачання необхідного обладнання для літаків.

"Високо цінуємо вашу непохитну підтримку та всебічну участь у процесі зміцнення обороноздатності Збройних Сил України", - наголосив Умєров.

За його словами, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16.

До того ж Бельгія підтвердила наміри передати Україні винищувачі у 2025 році.

Також під час зустрічі міністри обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.

Як зазначили у Міноборони України, загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для ЗСУ складає понад 320 мільйонів євро.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16, яку як раз очолили Нідерланди та Данія. Загалом Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

При цьому кореспондентка Politico Лара Селігман повідомила, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США. За її словами, у середу, 25 жовтня, українські пілоти вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

А 7 листопада Нідерланди відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр.

У Повітряних силах сподіваються, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір країни.