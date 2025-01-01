Бельгія першою в ЄС заборонила продаж одноразових вейпів

Як зазначається, продаж одноразових електронних сигарет в Бельгії вирішили заборонити з міркувань охорони здоров’я та навколишнього середовища.

Також заборона на паління на вулиці набула чинності в Мілані в той же день, оскільки країни ЄС обговорюють посилення контролю над тютюном.

Оголошуючи про заборону минулого року, міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбруке назвав електронні сигарети "надзвичайно шкідливим" продуктом, який шкодить суспільству та навколишньому середовищу.

"Одноразові електронні сигарети - це новий продукт, призначений просто для залучення нових споживачів. Електронні сигарети часто містять нікотин. Нікотин викликає залежність. Нікотин шкідливий для здоров’я", - заявив він.

Міністр також згадав про "небезпечні хімічні відходи", присутні в дешевих і широко доступних одноразових вейпах.

За його словами, країна прагне скоротити кількість нових курців до нуля або майже до нуля до 2040 року та вживає інших заходів, щоб "знеохочувати та денормалізувати" куріння.