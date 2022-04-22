UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бельгия передаст Украине тысячи автоматов, горючее и противотанковые средства, - RTBF

Фото: премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (facebook com alexanderdecroo)
Автор: Артем Горовенко

Бельгия намерена передать Украине несколько тысяч автоматов, который списываются с вооружения бельгийской армии. А также противотанковые средства и горючее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

Сообщается, что сегодня в парламенте премьер-министр Александр Де Кроо оценил бельгийскую военную помощь в 76 млн евро, включая все поставки оружия украинской армии с 24 февраля. По его словам поставки продолжатся.

По данным RTBF, речь идет о 5000 автоматов FN Herstal, которые в бельгийской армии заменяются на FN SCAR. Также будет поставлено 200 противотанковых средств, 3800 тонн горючего и защитные средства.

Отметим, в марте правительство Бельгии одобрило приобретение для Украины оружия (летального и нелетального, а также средств защиты и ночного видения) на сумму 11 млн евро.

Напомним, ранее Испания направила Украине 200 тонн боеприпасов и два десятка бронемашин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БельгияВойна России против Украины