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Испания направила Украине 200 тонн боеприпасов. И два десятка бронемашин

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Киев, Четверг 21 апреля 2022 16:55
Испания направила Украине 200 тонн боеприпасов. И два десятка бронемашин Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна отправила Украине 200 тонн боеприпасов и других военных материалов. Корабль с помощью уже идет в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга в Киеве.

"Насчет оружия. Новый груз оружия отправился в Украину. Это испанский корабль, отбывший в Польшу. Это 200 тонн боеприпасов и других материалов. На корабле 30 грузовиков и 10 небольших груженых военными материалами, там 20 бронированных транспортных средств. Мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины", - отметил Санчес.

Напомним, недавно премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об изменении позиции по поставкам вооружений в Украину и заявил, что в ближайшее время на помощь в войне против России будет поставлено наступательное вооружение.

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