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Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина и Бельгия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования водных ресурсов. Бельская сторона также подтвердила готовность бесплатно передать Украине научно-исследовательское судно "Бельгика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что исследовательское судно "Бельгика" построено в 1984 году и находится в хорошем состоянии. Его планируется использовать для экологического мониторинга Черного и Азовского морей. В частности для изучения рыбных запасов, проведения фундаментальных научных исследований в открытом море, геологические разведки морского дна и других целей.

В министерстве ожидают, что судно "Бельгика" будет передано Украине в ближайшее время и уже осенью оно начнет комплексный мониторинг украинских морских акваторий.

Фото: Бельгия передаст Украине исследовательское судно (facebook.com/EnvironmentalofUkraine)

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УкраинаЧерное моресудноБельгия