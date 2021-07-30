Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей

Отмечается, что исследовательское судно "Бельгика" построено в 1984 году и находится в хорошем состоянии. Его планируется использовать для экологического мониторинга Черного и Азовского морей. В частности для изучения рыбных запасов, проведения фундаментальных научных исследований в открытом море, геологические разведки морского дна и других целей.

В министерстве ожидают, что судно "Бельгика" будет передано Украине в ближайшее время и уже осенью оно начнет комплексный мониторинг украинских морских акваторий.

Фото: Бельгия передаст Украине исследовательское судно (facebook.com/EnvironmentalofUkraine)