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Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного та Азовського морів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна та Бельгія підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері охорони, відтворення та раціонального використання водних ресурсів. Бєльська сторона також підтвердила готовність безкоштовно передати Україні науково-дослідне судно "Бельгіка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Україна.

Відзначається, що дослідницьке судно "Бельгіка" побудовано в 1984 році і знаходиться в хорошому стані. Його планується використовувати для екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів. Зокрема для вивчення рибних запасів, проведення фундаментальних наукових досліджень у відкритому морі, геологічні розвідки морського дна та інших цілей.

У Міністерстві очікують, що судно "Бельгіка" буде передано Україні найближчим часом і вже восени воно почне комплексний моніторинг українських морських акваторій.

Фото: Бельгія передасть Україні дослідницьке судно (facebook.com/EnvironmentalofUkraine)

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УкраїнаЧорне моресудноБельгия