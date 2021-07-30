Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного та Азовського морів

Відзначається, що дослідницьке судно "Бельгіка" побудовано в 1984 році і знаходиться в хорошому стані. Його планується використовувати для екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів. Зокрема для вивчення рибних запасів, проведення фундаментальних наукових досліджень у відкритому морі, геологічні розвідки морського дна та інших цілей.

У Міністерстві очікують, що судно "Бельгіка" буде передано Україні найближчим часом і вже восени воно почне комплексний моніторинг українських морських акваторій.

Фото: Бельгія передасть Україні дослідницьке судно (facebook.com/EnvironmentalofUkraine)