Бельгия отказалась ужесточать карантин, несмотря на приближение пика волны COVID

Бельгия приближается к пику пятой волны коронавируса. Однако правительство решило не ужесточать карантин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Ближайшие недели будут тяжелыми. Мы побьем новые рекорды по количеству инфицированных", - заявил премьер-министр страны Александр Де Кру.

Комитет по преодолению пандемии решил не внедрять новых ограничений, продлив уже действующие меры, такие как удаленная работа и ограничение количества людей в театрах и кинотеатрах.

"Ожидается большое количество госпитализаций с пиком в конце января. Это может колебаться от 30 000 до 125 000 случаев заражения в день", - отметил эксперт Стивен Ван Гухт.