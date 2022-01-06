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Бельгия отказалась ужесточать карантин, несмотря на приближение пика волны COVID

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Четверг 06 января 2022 21:11
Бельгия отказалась ужесточать карантин, несмотря на приближение пика волны COVID Фото: Бельгия не будет ужесточать карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бельгия приближается к пику пятой волны коронавируса. Однако правительство решило не ужесточать карантин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Ближайшие недели будут тяжелыми. Мы побьем новые рекорды по количеству инфицированных", - заявил премьер-министр страны Александр Де Кру.

Комитет по преодолению пандемии решил не внедрять новых ограничений, продлив уже действующие меры, такие как удаленная работа и ограничение количества людей в театрах и кинотеатрах.

"Ожидается большое количество госпитализаций с пиком в конце января. Это может колебаться от 30 000 до 125 000 случаев заражения в день", - отметил эксперт Стивен Ван Гухт.

К середине января состоится очередное заседание комитета, на котором планируют разработать долгосрочную стратегию преодоления пандемии.

Напомним, ранее бельгийские кинотеатры через суд добились разрешения на работу, несмотря на запрет правительства.

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