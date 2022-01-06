Бельгия отказалась ужесточать карантин, несмотря на приближение пика волны COVID
Бельгия приближается к пику пятой волны коронавируса. Однако правительство решило не ужесточать карантин
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Ближайшие недели будут тяжелыми. Мы побьем новые рекорды по количеству инфицированных", - заявил премьер-министр страны Александр Де Кру.
Комитет по преодолению пандемии решил не внедрять новых ограничений, продлив уже действующие меры, такие как удаленная работа и ограничение количества людей в театрах и кинотеатрах.
"Ожидается большое количество госпитализаций с пиком в конце января. Это может колебаться от 30 000 до 125 000 случаев заражения в день", - отметил эксперт Стивен Ван Гухт.
К середине января состоится очередное заседание комитета, на котором планируют разработать долгосрочную стратегию преодоления пандемии.
Напомним, ранее бельгийские кинотеатры через суд добились разрешения на работу, несмотря на запрет правительства.