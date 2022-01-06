Бельгія відмовилася посилювати карантин, попри наближення піку хвилі COVID

Бельгія наближається до піку п'ятої хвилі коронавірусу. Однак уряд вирішив не посилювати карантин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Найближчі тижні будуть важкими. Ми поб'ємо нові рекорди за кількістю інфікованих", - заявив прем'єр-міністр країни Олександр Де Кру.

Комітет щодо подолання пандемії вирішив не впроваджувати нових обмежень, продовживши вже діючі заходи, такі як віддалена робота та обмеження кількості людей в театрах та кінотеатрах.

"Очікується велика кількість госпіталізацій з піком наприкінці січня. Це може коливатися від 30 000 до 125 000 випадків зараження на день", - зазначив експерт Стівен Ван Гухт.