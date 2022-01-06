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Бельгія відмовилася посилювати карантин, попри наближення піку хвилі COVID

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Четвер 06 січня 2022 21:11
Бельгія відмовилася посилювати карантин, попри наближення піку хвилі COVID Фото: Бельгія не посилюватиме карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Бельгія наближається до піку п'ятої хвилі коронавірусу. Однак уряд вирішив не посилювати карантин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Найближчі тижні будуть важкими. Ми поб'ємо нові рекорди за кількістю інфікованих", - заявив прем'єр-міністр країни Олександр Де Кру.

Комітет щодо подолання пандемії вирішив не впроваджувати нових обмежень, продовживши вже діючі заходи, такі як віддалена робота та обмеження кількості людей в театрах та кінотеатрах.

"Очікується велика кількість госпіталізацій з піком наприкінці січня. Це може коливатися від 30 000 до 125 000 випадків зараження на день", - зазначив експерт Стівен Ван Гухт.

До середини січня відбудеться чергове засідання комітету, на якому планують розробити довгострокову стратегію подолання пандемії.

Нагадаємо, раніше бельгійські кінотеатри через суд домоглися дозволу на роботу, попри заборону уряду.

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Бельгия Карантин Коронавірус
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