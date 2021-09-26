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Бельгия одобрила ревакцинацию от COVID для пожилых людей

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Брюссель, Воскресенье 26 сентября 2021 04:07
Бельгия одобрила ревакцинацию от COVID для пожилых людей Фото: Бельгия одобрила ревакцинацию от COVID для пожилых людей
Автор: Артур Родивилов

Минздрав Бельгии одобрил использование бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 65 лет, сообщила официальный представитель ведомства Франс Даммель. Приглашения на третью инъекцию будут в первую очередь направлены людям в возрасте от 85 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя Минздрава.

Министр здравоохранения Фландрии Воутер Беке пояснил, что так бельгийские власти защищают от COVID-19 наиболее уязвимые группы населения. Вопрос ревакцинации граждан других возрастных групп пока находится на рассмотрении.

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не смешивать вакцины разных типов и пока отказаться от идеи ревакцинации. В организации заявляли, что эффективность и безопасность ревакцинации мало изучены.

Помимо этого, там говорили, что богатые страны должны подумать о бедных государствах, где не могут организовать даже первичную вакцинацию медработников.

Напомним, Бельгия с 1 октября отменит масочный режим в магазинах и ресторанах. Это по итогам очередного заседания правительственного Консультативного комитета заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

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