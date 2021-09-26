Бельгия одобрила ревакцинацию от COVID для пожилых людей
Минздрав Бельгии одобрил использование бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 65 лет, сообщила официальный представитель ведомства Франс Даммель. Приглашения на третью инъекцию будут в первую очередь направлены людям в возрасте от 85 лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя Минздрава.
Министр здравоохранения Фландрии Воутер Беке пояснил, что так бельгийские власти защищают от COVID-19 наиболее уязвимые группы населения. Вопрос ревакцинации граждан других возрастных групп пока находится на рассмотрении.
В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не смешивать вакцины разных типов и пока отказаться от идеи ревакцинации. В организации заявляли, что эффективность и безопасность ревакцинации мало изучены.
Помимо этого, там говорили, что богатые страны должны подумать о бедных государствах, где не могут организовать даже первичную вакцинацию медработников.
Напомним, Бельгия с 1 октября отменит масочный режим в магазинах и ресторанах. Это по итогам очередного заседания правительственного Консультативного комитета заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.