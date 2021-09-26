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Бельгія схвалила ревакцинацію від COVID для літніх людей

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Брюссель, Неділя 26 вересня 2021 04:07
Бельгія схвалила ревакцинацію від COVID для літніх людей Фото: Бельгія схвалила ревакцинацію від COVID для літніх людей
Автор: Артур Родивилов

МОЗ Бельгії схвалило використання бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей старше 65 років, повідомила офіційний представник відомства Франс Даммель. Запрошення на третю ін'єкцію будуть в першу чергу спрямовані людям у віці від 85 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter представника МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Фландрії Воутер Беке пояснив, що так бельгійська влада захищає від COVID-19 найбільш вразливі групи населення. Питання ревакцинації громадян інших вікових груп поки знаходиться на розгляді.

У липні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала не змішувати вакцини різних типів і поки відмовитися від ідеї ревакцинації. В організації заявляли, що ефективність і безпека ревакцинації мало вивчені.

Окрім цього, там говорили, що заможні країни мають подумати про бідні державах, де не можуть організувати навіть первинну вакцинацію медпрацівників.

Нагадаємо, Бельгія з 1 жовтня скасує масочний режим у магазинах і ресторанах. Це за підсумками чергового засідання урядового Консультативного комітету заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо.

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