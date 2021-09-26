Бельгія схвалила ревакцинацію від COVID для літніх людей

МОЗ Бельгії схвалило використання бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей старше 65 років, повідомила офіційний представник відомства Франс Даммель. Запрошення на третю ін'єкцію будуть в першу чергу спрямовані людям у віці від 85 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter представника МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Фландрії Воутер Беке пояснив, що так бельгійська влада захищає від COVID-19 найбільш вразливі групи населення. Питання ревакцинації громадян інших вікових груп поки знаходиться на розгляді.

У липні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала не змішувати вакцини різних типів і поки відмовитися від ідеї ревакцинації. В організації заявляли, що ефективність і безпека ревакцинації мало вивчені.

Окрім цього, там говорили, що заможні країни мають подумати про бідні державах, де не можуть організувати навіть первинну вакцинацію медпрацівників.