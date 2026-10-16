Бельгія обіцяє цьогоріч передати Україні 10 винищувачів F-16

Бельгія надає F-16

За словами де Вевера, винищувачі допоможуть Україні захищатися від ударних російських дронів

"Україна терміново потребує боєздатних винищувачів, і ми можемо зробити свій внесок", - сказав він.

Бельгійський міністр більше нічого не розповів щодо двосторонньої зустрічі. Однак зауважив, що питання про літаки F-16 "очевидно" обговорювалось.

Затримка з F-16

Бельгія має передати Україні свій застарілий парк літаків F-16 у міру їх заміни новими винищувачами F-35.

Спочатку планувалося поставити 30 літаків F-16 до 2028 року, але графік залежить від поетапного надходження літаків F-35, пише видання.

Де Вевер сказав, що зараз нові літаки починають надходити, що робить можливою передачу F-16 Україні.

"Ми трохи відстали через триваліші затримки, пов’язані з F-35. Ми передамо 10 (літаків - ред.) цього року", - уточнив він.

Інші домовленості

Де Вевер і Зеленський також обговорили боєприпаси для F-16, які виробляє бельгійська компанія FN Herstal.

Бельгійський топчиновник також підтвердив свою підтримку Києва.

"Я чітко дав зрозуміти: на мій погляд, ЄС повинен продовжувати підтримувати Україну. Я маю чітке бачення того, як це може бути реалізоване. Я ще не обговорював це, але, думаю, це питання піднімуть завтра, і я до цього готовий", - впевнений він.