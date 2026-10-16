UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Бельгія обіцяє цьогоріч передати Україні 10 винищувачів F-16

22:22 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: бельгійський пілот у літаку F-16 (Getty Images)

Україна нарешті отримає від Бельгії десять винищувачів F-16. Це станеться ще у цьому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву премʼєр-міністра Бельгії Барта де Вевера після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, передає The Brussels Times.

Бельгія надає F-16

За словами де Вевера, винищувачі допоможуть Україні захищатися від ударних російських дронів

"Україна терміново потребує боєздатних винищувачів, і ми можемо зробити свій внесок", - сказав він.

Бельгійський міністр більше нічого не розповів щодо двосторонньої зустрічі. Однак зауважив, що питання про літаки F-16 "очевидно" обговорювалось.

Затримка з F-16

Бельгія має передати Україні свій застарілий парк літаків F-16 у міру їх заміни новими винищувачами F-35.

Спочатку планувалося поставити 30 літаків F-16 до 2028 року, але графік залежить від поетапного надходження літаків F-35, пише видання.

Де Вевер сказав, що зараз нові літаки починають надходити, що робить можливою передачу F-16 Україні.

"Ми трохи відстали через триваліші затримки, пов’язані з F-35. Ми передамо 10 (літаків - ред.) цього року", - уточнив він.

Інші домовленості

Де Вевер і Зеленський також обговорили боєприпаси для F-16, які виробляє бельгійська компанія FN Herstal.

Бельгійський топчиновник також підтвердив свою підтримку Києва.

"Я чітко дав зрозуміти: на мій погляд, ЄС повинен продовжувати підтримувати Україну. Я маю чітке бачення того, як це може бути реалізоване. Я ще не обговорював це, але, думаю, це питання піднімуть завтра, і я до цього готовий", - впевнений він.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна розраховує на постачання літаків F-16 від Бельгії, а також боєприпасів до них. Зеленський наголосив, що ця авіація допомагає країні боротися з реактивними "Шахедами".

Крім того, Бельгія планує найближчим часом завершити узгодження передачі Україні трьох винищувачів F-16. Процедура потребує дозволу Франції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаБельгіяF-16Війна Росії проти України