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Бельгия и Нидерланды высылают российских дипломатов

Фото: Бельгия и Нидерланды высылают российских дипломатов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение выслать из страны 17 сотрудников российского посольства. Аналогичное решение приняла и Бельгия, объявив персонами нон грата 21 российского дипломата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в Twitter и издание HLN.

"Нидерланды высылают 17 сотрудников российской разведки, связанных под дипломатическим прикрытием с российскими представительствами в Нидерландах. Эти сотрудники разведки представляют угрозу для безопасности Нидерландов", - заявил глава МИД Нидерландов, добавив, что мера принята в рамках национальной безопасности страны.

В то же время Бельгия высылает 21 дипломата из РФ, поскольку они подозреваются в причастности к шпионской деятельности.

У сотрудников посольства РФ есть две недели, чтобы покинуть страну.

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