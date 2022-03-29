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Бельгія та Нідерланди висилають російських дипломатів

Фото: Бельгія і Нідерланди висилають російських дипломатів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Нідерландів прийняло рішення вислати з країни 17 співробітників російського посольства. Аналогічне рішення прийняла і Бельгія, оголосивши персонами нон грата 21 російського дипломата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра в Twitter і видання HLN.

"Нідерланди висилають 17 співробітників російської розвідки, пов'язаних під дипломатичним прикриттям з російськими представництвами в Нідерландах. Ці співробітники розвідки становлять загрозу для безпеки Нідерландів", - заявив глава МЗС Нідерландів, додавши, що Захід прийнятий в рамках національної безпеки країни.

У той же час Бельгія висилає 21 дипломата з РФ, оскільки вони підозрюються в причетності до шпигунської діяльності.

У співробітників посольства РФ є два тижні, щоб покинути країну.

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