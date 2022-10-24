Бельгія направить допомогу енергетичному сектору України: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства енергетики України.

Стретен запевнила, що Бельгія і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією, надаючи необхідну допомогу, у тому числі й енергетичному фронту. Наступний гуманітарний вантаж враховуватиме потреби енергетичного сектору і буде відправлений в Україну до кінця жовтня.

"Енергетики намагаються оперативно проводити ремонтні і відновлювальні роботи, аби якомога швидше повернути світло і тепло у домівки українців", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з міністром енергетики Королівства Бельгія пані Тінне Ван дер Стретен. Галущенко поінформував колегу, що протягом останніх двох тижнів Росія масовано обстрілює об’єкти української енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що Бельгія готується надати додаткову військову допомогу Україні на 12 мільйонів євро. У списку великокаліберні кулемети та боєприпаси до них.

Також в Україні пояснили, куди підуть гроші, які впродовж наступного року виділятиме ЄС.

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