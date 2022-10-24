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Бельгія направить допомогу енергетичному сектору України: подробиці

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Понеділок 24 жовтня 2022 19:42
Бельгія направить допомогу енергетичному сектору України: подробиці Фото: Бельгія направить допомогу енергетичному сектору України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Бельгія буде продовжувати надавати необхідну допомогу, а наступний гуманітарний вантаж враховуватиме потреби енергетичного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з міністром енергетики Королівства Бельгія пані Тінне Ван дер Стретен. Галущенко поінформував колегу, що протягом останніх двох тижнів Росія масовано обстрілює об’єкти української енергетичної інфраструктури.

"Енергетики намагаються оперативно проводити ремонтні і відновлювальні роботи, аби якомога швидше повернути світло і тепло у домівки українців", - йдеться у повідомленні.

Стретен запевнила, що Бельгія і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією, надаючи необхідну допомогу, у тому числі й енергетичному фронту. Наступний гуманітарний вантаж враховуватиме потреби енергетичного сектору і буде відправлений в Україну до кінця жовтня.

Нагадаємо, що Бельгія готується надати додаткову військову допомогу Україні на 12 мільйонів євро. У списку великокаліберні кулемети та боєприпаси до них.

Також в Україні пояснили, куди підуть гроші, які впродовж наступного року виділятиме ЄС.

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