В Україні пояснили, куди підуть гроші, які впродовж наступного року виділятиме ЄС

Кошти, які впродовж наступного року виділятиме ЄС, Україна буде витрачати на підтримку існування держави та покриття недостачі бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної під час ефіру національного телемарафону.

"Це важливе рішення. Це результат більш ніж піврічних переговорів з ЄС. Ці кошти будуть спрямовуватися в державний бюджет України для підтримки існування держави, покриття недостачі бюджету", - заявила Стефанішина.

За її словами, мова йде про соціальні, медичні та пенсійні виплати. Вони потрібні для забезпечення фінансової стабільності держави та виконання базових функцій.

"Також розраховуємо, що частина цих коштів буде спрямована на відновлення держави, зокрема енергетичної інфраструктури", - додала Стефанішина.