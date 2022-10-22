В Україні пояснили, куди підуть гроші, які впродовж наступного року виділятиме ЄС
Кошти, які впродовж наступного року виділятиме ЄС, Україна буде витрачати на підтримку існування держави та покриття недостачі бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної під час ефіру національного телемарафону.
"Це важливе рішення. Це результат більш ніж піврічних переговорів з ЄС. Ці кошти будуть спрямовуватися в державний бюджет України для підтримки існування держави, покриття недостачі бюджету", - заявила Стефанішина.
За її словами, мова йде про соціальні, медичні та пенсійні виплати. Вони потрібні для забезпечення фінансової стабільності держави та виконання базових функцій.
"Також розраховуємо, що частина цих коштів буде спрямована на відновлення держави, зокрема енергетичної інфраструктури", - додала Стефанішина.
Нагадаємо, що Україна може розраховувати на 18 млрд євро від ЄС наступного року.
Лише днями Україна отримала 2 млрд. євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Це перша частина з пакету на 5 млрд євро, який, у свою чергу, є частиною загального пакета на 9 млрд євро, про який було оголошено ще навесні.
Крім того, Брюссель виділив ще 500 млн євро безповоротної допомоги, а також погодив початок тренувальної місії для українських військових.
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