Бельгия хочет перейти на четырехдневную рабочую неделю

Известно, что бельгийское правительство рассмотрит это предложение уже на следующей неделе.

"Коронавирусный кризис полностью изменил нашу работу. Идея состоит в том, чтобы предоставить работникам больше гибкости для организации рабочей недели", - говорится в сообщении.

В частности, ожидается, что власть сохранит 38-40 рабочих часов в неделю и продлит продолжительность одного рабочего дня до 9,5 часа в обмен на предоставление сотрудникам дополнительного выходного.