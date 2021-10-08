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Бельгия хочет перейти на четырехдневную рабочую неделю

Автор: Мария Кучерявец

Все крупнейшие политические партии Бельгии согласились проголосовать за введение четырехдневной рабочей недели по всей стране. При этом общее количество рабочих часов сокращать не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Известно, что бельгийское правительство рассмотрит это предложение уже на следующей неделе.

"Коронавирусный кризис полностью изменил нашу работу. Идея состоит в том, чтобы предоставить работникам больше гибкости для организации рабочей недели", - говорится в сообщении.

В частности, ожидается, что власть сохранит 38-40 рабочих часов в неделю и продлит продолжительность одного рабочего дня до 9,5 часа в обмен на предоставление сотрудникам дополнительного выходного.

Напомним, ранее стало известно, что Испания может стать первой в мире, где будет введена четырехдневная рабочая неделя вместо пятидневной, страна заявляла о тестирование данного графика работы.

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