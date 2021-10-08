RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бельгія хоче перейти на чотириденний робочий тиждень

Автор: Марія Кучерявець

Всі найбільші політичні партії Бельгії погодилися проголосувати за введення чотириденного робочого тижня по всій країні. При цьому загальну кількість робочих годин скорочувати не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Відомо, що бельгійський уряд розгляне цю пропозицію вже на наступному тижні.

"Коронавірусна криза повністю змінила нашу роботу. Ідея полягає в тому, щоб надати працівникам більше гнучкості для організації робочого тижня", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, очікується, що влада збереже 38-40 робочих годин на тиждень і продовжить тривалість одного робочого дня до 9,5 години в обмін на надання співробітникам додаткового вихідного.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія може стати першою у світі, де буде введено чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного, країна заявляла про тестування даного графіку роботу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Трудовой кодексБельгия