Бельгія хоче перейти на чотириденний робочий тиждень

Всі найбільші політичні партії Бельгії погодилися проголосувати за введення чотириденного робочого тижня по всій країні. При цьому загальну кількість робочих годин скорочувати не планують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Відомо, що бельгійський уряд розгляне цю пропозицію вже на наступному тижні.
"Коронавірусна криза повністю змінила нашу роботу. Ідея полягає в тому, щоб надати працівникам більше гнучкості для організації робочого тижня", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, очікується, що влада збереже 38-40 робочих годин на тиждень і продовжить тривалість одного робочого дня до 9,5 години в обмін на надання співробітникам додаткового вихідного.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іспанія може стати першою у світі, де буде введено чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного, країна заявляла про тестування даного графіку роботу.