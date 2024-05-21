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Бельгія хоче провести зустріч з Україною щодо початку переговорів про членство в ЄС до кінця червня

Фото: глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бельгія хоче провести міжурядову зустріч з Україною та Молдовою щодо початку переговорів про членство в ЄС до кінця червня.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

"Ми щойно обговорили це з Молдовою, що ми маємо намір організувати таку міжурядову конференцію (щодо членства в ЄС, - ред.) під час нашого головування до кінця червня. Для Молдови та України теж", - заявила вона. 

Членство України у ЄС

Влітку 2022 року Європейська рада на саміті в Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Водночас Києву було доручено провести низку важливих реформ, пов'язаних із верховенством закону, боротьбою з олігархами та корупцією.

2023 року Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розблокувати процес переговорів про європейську інтеграцію України та Молдови. Як раніше зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Київ розраховує розпочати переговори про членство в ЄС до липня.

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