Бельгія хоче провести зустріч з Україною щодо початку переговорів про членство в ЄС до кінця червня

Членство України у ЄС

Влітку 2022 року Європейська рада на саміті в Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Водночас Києву було доручено провести низку важливих реформ, пов'язаних із верховенством закону, боротьбою з олігархами та корупцією.

2023 року Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розблокувати процес переговорів про європейську інтеграцію України та Молдови. Як раніше зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Київ розраховує розпочати переговори про членство в ЄС до липня.

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