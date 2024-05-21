Бельгия хочет провести встречу с Украиной по началу переговоров о членстве в ЕС до конца июня

Членство Украины в ЕС

Летом 2022 года Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата в ЕС. В то же время Киеву было поручено провести ряд важных реформ, связанных с верховенством закона, борьбой с олигархами и коррупцией.

В 2023 году Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС разблокировать процесс переговоров о европейской интеграции Украины и Молдовы. Как ранее отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, Киев рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС до июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.