RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бельгия хочет провести встречу с Украиной по началу переговоров о членстве в ЕС до конца июня

Фото: глава МИД Бельгии Аджа Лябиб (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бельгия хочет провести межправительственную встречу с Украиной и Молдовой по началу переговоров о членстве в ЕС до конца июня.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"Мы только что обсудили это с Молдовой, что мы намерены организовать такую межправительственную конференцию (по членству в ЕС, - ред.) во время нашего председательства до конца июня. Для Молдовы и Украины тоже", - заявила она. 

Членство Украины в ЕС

Летом 2022 года Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата в ЕС. В то же время Киеву было поручено провести ряд важных реформ, связанных с верховенством закона, борьбой с олигархами и коррупцией.

В 2023 году Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС разблокировать процесс переговоров о европейской интеграции Украины и Молдовы. Как ранее отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, Киев рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС до июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БельгияВступление в ЕС