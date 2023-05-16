Бельгія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Нам потрібні винищувачі й ми дякуємо союзникам за рішення працювати у цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія", - написав Єрмак.

Нагадаємо, Британія, Франція та Нідерланди підтримали коаліцію винищувачів для України. Зокрема, Британія вже цього літа почне навчати українських пілотів.

До того ж, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, його країна може розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах вже зараз.

Також раніше ми писали, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак провів переговори зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте. Чиновники домовилися працювати над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України.

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